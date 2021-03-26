Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов

Власти Таиланда с 1 июля отменят обязательный карантин для прибывающих на Пхукет туристов, прошедших вакцинацию, сообщает Reuters.

В третьем квартале планируется отменить изоляцию для туристов с прививками на пяти самых популярных у туристов курортах.

Предполагается, что к 1 июля на Пхукете будет вакцинировано 70% населения, что позволит безопасно принимать туристов. К концу 2021 года власти Таиланда рассчитывают, что, благодаря массовой вакцинации, иммунитет к коронавирусу будет сформирован как минимум у половины населения страны.

Сейчас Таиланд открыт для туристов, однако прибывшим необходимо провести на карантине в отеле 14 дней (с 1 апреля этот срок сократят до 10 дней).

В 2019 году Таиланд посетили около 40 миллионов туристов. В 2021 году ожидается, что в эту страну приедет лишь три миллиона туристов.

С начала пандемии COVID-19 в Таиланде, население которого около 66,5 миллиона человек, было зафиксировано 28,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции.