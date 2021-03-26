Посол Италии призвал Россию разрешить ввоз пармезана. Один из российских сыроваров попросил не делать этого еще пять-шесть лет

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано призвал российские власти исключить сыр пармезан из списка продуктов, запрещенных для ввоза в Россию в рамках .

Посол заявил в интервью журналу Forbes, что пармезан «ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы». Он назвал это «технической ошибкой».

Сейчас этот вопрос, по словам Терраччано, изучает Роспотребнадзор. В самом ведомстве, комментируя слова посла, сообщили РБК, что в обязанности службы «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров».

Фермер-сыровар, член Общественной палаты РФ Олег Сирота в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал власти не допускать итальянский пармезан еще пять-шесть лет, чтобы дать время российским фермерам. «Мы не то, что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся», — сказал Сирота.

Из-за продуктового эмбарго, по словам Паскуале Терраччано, товарооборот России и Италии снизился с 30 миллиардов евро в 2015 году до 17,7 миллиарда евро в 2016 году. В 2019 году он восстановился до 22,5 миллиарда евро. Сильнее всего, говорит посол, ограничения повлияли на агропромышленный сектор.