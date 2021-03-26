Погиб музыкант и журналист Александр Липницкий

Музыкант и журналист Александр Липницкий погиб в Подмосковье в возрасте 68 лет. О его смерти сообщила в закрытой группе в фейсбуке его супруга Инна. Сын Липницкого Владимир подтвердил эту информацию «Дождю».

По словам супруги, 25 марта Липницкий утонул в реке около поселка Николина гора, пытаясь перейти ее на лыжах по льду.

Александр Липницкий известен как сооснователь группы «Звуки Му», в которой он выступал в качестве бас-гитариста в 1980-е годы. После он был участником коллективов «Гроздья виноградовы» и «Отзвуки Му».

Липницкий — автор многих фильмов и телепрограмм о русском роке. Он снимал документальные ленты о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове. В 2000-х годах на канале «Ностальгия» выходила его программа «Еловая субмарина».