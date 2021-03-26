«Одноклассники» обновили логотип и убрали оранжевый цвет с сайта

Социальная сеть «Одноклассники» обновила дизайн сайта и мобильного приложения в честь своего 15-летия. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», теперь в десктопной версии у логотипа новый собственный шрифт Odnoklassniki, а цвет верхнего меню изменен с классического оранжевого на белый. В мобильной версии фирменный цвет отошел на второй план еще в 2019 году, напомнили в компании.

Главная страница сайта «Одноклассников» с лентой новостей также обновила верстку — теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. В течение 2021 года соцсеть также планирует запустить сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах — сейчас она уже доступна в разделе «Рекомендации».

В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: ОК уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране… Новое боковое меню с виджетами позволит не только быстро переключаться между сервисами соцсети, но и легко пользоваться мини-приложениями в ОК: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.