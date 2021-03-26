Мошенники запустили фейковую «бизнес-версию» TikTok на русском языке

В Рунете появился фейковый ресурс tiktok-business.ru, который имитирует официальный сайт TikTok и продвигается мошенниками под видом бизнес-версии сервиса. Об этом «Коммерсанту» рассказал аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Пользователям присылают ссылку на сайт с предложением установить так называемую версию TikTok для бизнеса, которая якобы позволяет монетизировать свой контент. После того, как человек вводит на сайте свой логин и пароль, страница перенаправляет его на официальное приложение соцсети, а данные для входа попадают мошенникам. Подобные сайты создаются специально для «угона» популярных аккаунтов, объяснил Вураско. Ранее злоумышленники использовали для этого другую схему, рассылая фейковые сообщения о попытке взлома учетной записи.

В самой соцсети журналистам заявили, что уже отправили жалобу и запрос на блокировку фейкового сайта. В настоящее время TikTok не предоставляет в России услуг по монетизации контента для пользователей, добавили в компании.

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