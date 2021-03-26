ФСБ объявила о задержании в Ростове-на-Дону трех участников чата в телеграме, модерируемого из Польши. Их считают «экстремистской группой»

ФСБ отчиталась о «пресечении деятельности экстремистской группы» в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, ее участники занимались вандализмом и готовили преступления с использованием зажигательных смесей.

Задержаны трое участников предполагаемой группировки, которые, по данным ФСБ, готовили акции вандализма в отношении одного из зданий полиции, еще трое доставлены для допросов в полицию. Подозреваемые, сообщили в ведомстве, уже дают признательные показания.

Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению .

Уголовное дело расследуется по о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти. Оно было возбуждено ранее в марте, когда на фасадах зданий в Ростове-на-Дону появились антигосударственные лозунги и призывы.