Вертолет Ка-32 упал в акватории Куршского залива под Калининградом

Транспортный вертолет Ка-32 потерпел крушение в Калининградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В Следственном комитете подтвердили информацию о крушении.

Life Shot и ТАСС сообщили, что вертолет упал в акватории во время учебного полета. По предварительной информации, двоих человек спасли, после чего на катере отправили на берег. Еще один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным ТАСС, вертолет принадлежал МЧС.