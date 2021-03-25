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Семья эксперта «Голоса» получила угрозы после публикации о главе избиркома Ямала, заработавшем за год 33 миллиона рублей
Источник: Василий Вайсенберг

Эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг сообщил в фейсбуке, что его жене Алисе угрожали из-за его статьи о главе избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрее Гиберте.

Вайсенберг рассказал, что его жене позвонил незнакомый мужчина, который потребовал удалить со всех ресурсов статью об Андрее Гиберте и принести публичные извинения. «А то не хочется, чтобы [ваш сын] Миша упал с самоката в следующий раз. Вы меня поняли?» — заявил звонивший человек. Вайсенберг отметил, что в этот день его сын «как раз поехал на самокате в детский сад».

Супруга эксперта «Голоса» обратилась с заявлением в ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в Москве, рассказал Вайсенберг «Медузе». Сам он не верит, что за этим может стоять Андрей Гиберт.

18 марта на сайте «Голоса» вышел текст Вайсенберга, в котором он рассказал, что в 2019 году глава избиркома Ямала Андрей Гиберт, судя по его декларации, заработал почти 33 миллиона рублей. После поступивших угроз Вайсенберг сообщил, что СМИ писали об этом еще летом 2020 года.

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