Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами, в том числе с Германией и Сирией

Россия с 1 апреля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение с этой страной по маршруту Франкфурт-на-Майне-Москва-Франкфурт-на-Майне будет осуществляться пять раз в неделю, три раза в неделю самолеты будут летать по маршруту: Франкфурт-на-Майне-Санкт-Петербург-Франкфурт-на-Майне. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту Москва-Берлин-Москва, три раза в неделю по направлению Москва-Франкфурт-на-Майне-Москва.

В штабе сообщили, что авиасообщение с Венесуэлой (Москва-Каракас) будет осуществляться два раза в неделю, с Сирией (Москва-Дамаск) — один раз в неделю.

По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва — Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

Россия в марте 2020 года почти полностью приостановила международное пассажирское сообщение. С августа Россия постепенно разрешает полеты в некоторые страны. Так, в феврале были возобновлены полеты в Грецию, Сингапур, Армению и Азербайджан.