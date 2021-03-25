РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве планируют снять к 9 мая

Власти Москвы планируют отменить запрет на массовые мероприятия к концу апреля, чтобы провести акцию «Бессмертный полк» и парад Победы 9 мая в очном формате. Об этом РБК заявили источники, близкие к администрации президента.

«Пока исходим из того, что [шествие] состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», — заявил один из собеседников издания.

То же самое сказал информированный источник «Интерфакса». «Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля, что, в частности, позволит провести массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, в очном режиме», — цитирует его слова агентство.

Собеседник РБК также рассказал, что 26 апреля в Москве может состояться уличный фестиваль «Пасхальный дар» с массовыми гуляниями.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен на 24 июня. Тогда на трибунах с Владимиром Путиным находились ветераны и главы некоторых государств. Шествие «Бессмертный полк» было отменено и проводилось в онлайн-режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже ранее заявлял, что парад Победы 2021 года пройдет в обычном режиме.