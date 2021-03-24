Ярмарка Non/fiction обвинила издательство в отмене презентации книги Киры Ярмыш

Организаторы книжной ярмарки Non/fiction возложили на издательский холдинг «АСТ-Эксмо» ответственность за отмену презентации книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3».

Что касается замены презентации книги Киры Ярмыш на представление книги «Иерусалим» Алана Мура, произведенное в последний момент перед отправкой каталога мероприятий в печать по инициативе менеджмента «АСТ-Эксмо», то мы считаем: холдинг «АСТ-Эксмо», крупнейший игрок книжного рынка России, вправе сам определять свою программу на ярмарке.

В твиттере Ярмыш заявление организаторов ярмарки уже назвали «ложью». Там напомнили, что еще 22 марта редактор выпускавшего книгу издательства Corpus (входит в группу «АСТ-Эксмо») Варвара Горностаева сообщила, что именно руководство ярмарки неофициально попросило «АСТ-Эксмо» отменить презентацию.

Отмена презентации книги Ярмыш, которая сейчас находится под домашним арестом как фигурант , привела к тому, что ряд участников, включая известных писателей и критиков, отказались от участия в ней или выступили с критикой этого решения.

Читайте также

Участников ярмарки Non/fiction возмутила отмена презентации книги Киры Ярмыш Теперь они решают, что делать — объявить бойкот или превратить всю ярмарку в презентацию этой книги

Читайте также

Участников ярмарки Non/fiction возмутила отмена презентации книги Киры Ярмыш Теперь они решают, что делать — объявить бойкот или превратить всю ярмарку в презентацию этой книги