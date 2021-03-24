Warner Music купил лейбл Эмина Агаларова, на котором издаются Моргенштерн и ЛСП

Warner Music Group, одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира, объявила о покупке российского лейбла Zhara Music, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

Zhara Music, основанный в 2018 году музыкантами и бизнесменами Эмином Агаларовым (сценическое имя — Emin) и Бахтияром Алиевым (он же Bahh Tee), выпускает таких исполнителей, как HammAli & Navai, Morgenshtern, Slava Marlow, Rauf & Faik, Jony, ЛСП и Dava.

В результате сделки с Warner Music, сумма и детали которой не уточняются, Zhara Music проведет ребрендинг и сменит название на Atlantic Records Russia, став официальным российским подразделением знаменитого американского лейбла Atlantic Records.

Алиев возглавит новый лейбл в качестве генерального продюсера, Агаларов останется на нем в качестве артиста, а стратегическое руководство деятельностью Atlantic Records Russia будет осуществлять гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов.

В планах Atlantic Records Russia на 2021 год значатся выпуск новых альбомов HammAli & Navai, Morgenshtern, Idris & Leos, Rauf & Faik, ЛСП, Slava Marlow, Emin, Jony, а также специального сборника, посвященного запуску лейбла в России.

«Кальянный рэп победил», — так прокомментировал новость о запуске нового лейбла Бахтияр Алиев в своем инстаграме.

Лейбл Atlantic Records был основан Ахметом Эртегюном и Хербом Абрамсоном в 1947 году. На нем издавались пластинки таких музыкантов, как Арета Франклин, Рэй Чарльз, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Yes, ABBA, Genesis, Coldplay, Эд Ширан, Бруно Марс и другие.