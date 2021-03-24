Власти Кипра разрешили российским туристам посещать остров с 1 апреля

Российские туристы смогут посещать Кипр с 1 апреля. Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе государственного комитета по туризму.

Для того, чтобы попасть на остров, россиянам нужно будет сделать два ПЦР-теста: один не позднее чем за 72 часа до вылета, а второй — по прилете в аэропорт. Если тесты окажутся отрицательными, перемещаться по Кипру можно будет без ограничений.

Первоначально власти Кипра обещали начать пускать на остров туристов с 1 марта, однако в итоге с этой даты разрешили въезжать жителям только некоторых стран с низким уровнем заболеваемости. Россия в этот список не попала.

Из европейских стран для российских туристов сейчас открыта только Греция. Страна пускает 4000 туристов из России в неделю, при этом после прилета им необходимо семь дней находиться на карантине.