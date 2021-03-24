Госдума утвердила налоговый вычет за фитнес

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит новый социальный налоговый вычет — за расходы на , к которым, в частности, относятся посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

Граждане смогут получить налоговый вычет за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, список которых сформирует министерство спорта на основе данных региональных властей, сообщается на сайте Госдумы.

Чтобы получить налоговый вычет за себя или своего ребенка в возрасте до 18 лет, нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек, которые подтвердят расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вернуть можно будет 13% от расходов на занятия спортом, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период. Как уточняет ТАСС, максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

В Госдуме ожидают, что налоговый вычет за занятия спортом станут предоставлять с 2022 года.

В действующей редакции Налогового кодекса предусмотрены социальные налоговые вычеты за пожертвования в благотворительные фонды, некоммерческие и религиозные организации, затраты на лечение и обучение, а также взносы на негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни.