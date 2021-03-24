Джо Байден призвал запретить продажу штурмового оружия после второго массового убийства за неделю

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США запретить продажу штурмового огнестрельного оружия в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме, посвященного стрельбе в Колорадо, в результате которой погибли 10 человек.

Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы предпринять шаги, отвечающие здравому смыслу, которые спасут жизни людей в будущем, и призвать моих коллег в палате представителей и сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и большой емкости в стране.

Байден отметил, что запрет на штурмовое оружие, действовавший в США до 2004 года, позволил снизить число массовых убийств.

Президент США призвал американских сенаторов принять два законопроекта, которые «закрывают лазейки» в системе проверки прошлого человека, покупающего оружие. 11 марта эти законопроекты приняла палата представителей.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден рассматривает ряд мер исполнительной власти, чтобы решить проблему насилия с применением огнестрельного оружия, пишет Reuters. В этом случае, указывает агентство, эти действия не потребуют одобрения со стороны Конгресса.

За последнюю неделю в США произошло два нападения, которые привели к многочисленным жертвами. 22 марта в Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, в результате чего погибли 10 человек, в том числе полицейский. По официальным данным, подозреваемый купил штурмовое оружие за шесть дней до нападения.

16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг убил восемь человек, в том числе шесть азиаток, в ходе вооруженных нападений на массажные салоны в пригородах Атланты.