В отделе полиции Петербурга повесили плакат с призывом «давить русофобию». В его оформлении использован нацистский пропагандистский рисунок

В отделе полиции № 70 Санкт-Петербурга повесили информационный листок, для оформления которого использована измененная версия нацистского пропагандистского рисунка. Фото документа опубликовала «Фонтанка», а на рисунок обратила внимание «Медиазона».

Листок подготовлен управлением по работе с личным составом главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Он предназначен для «морально-психологической работы» с полицейскими, но размещен на стенде информации для граждан.

Листок посвящен зарубежным исследовательским организациям. В нем сказано, что они ведут антироссийскую деятельность, «фактически являются аналогом» спецслужб и готовят зачинщиков массовых беспорядков. Текст плаката скомпилирован из статей с сайтов «Мужская работа» и «Руксперт», отметила «Фонтанка».

В правом нижнем углу плаката размещен рисунок мужской руки, которая давит змею, с подписью «Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя». Как и выдержки из статьи о зарубежных исследовательских организациях, картинка ранее уже появлялась в интернете. Это отзеркаленная версия нацистского рисунка «Смерть лжи», который, по данным архива немецкой земли Баден-Вюртемберг, использовался на афише мероприятия НСДАП. В оригинале на рукаве рубашки мужчины была повязка со свастикой, а на змее — надписи «Марксизм» и «Крупный капитал».

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