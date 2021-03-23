На аэродроме в Калужской области погибли трое членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3. У самолета на земле сработала система катапультирования

Обновление: Минобороны подтвердило гибель троих членов экипажа ТУ-22МЗ из-за «нештатного срабатывания системы катапультирования».

В результате срабатывания катапульт при запуске двигателей ТУ-22М3 на аэродроме под Калугой погибли трое военных, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Катапульты, по их данным, сработали, когда самолет стоял на земле. Среди погибших, сообщил собеседник ТАСС, командир полка.

«Лайф» уточняет, что инцидент произошел на аэродроме Шайковка.