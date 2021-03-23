МВД утвердило новый регламент сдачи на права. Отдельного экзамена на площадке больше не будет

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав.

В соответствии с новым регламентом, теперь водителям для получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами и составами транспортных средств не нужно будет сдавать отдельный экзамен на закрытых площадках — сотрудники ГИБДД будут проверять умение кандидата водить только в условиях реального дорожного движения.

Помимо этого, теперь в автомобиле при проведении экзамена смогут присутствовать наблюдатели, которыми могут стать другие кандидаты в водители или представители автошкол и общественных организаций. В МВД полагают, что это «поможет добиться повышения прозрачности экзамена».

Помимо этого, документ вносит изменения в систему штрафных баллов, начисляемых при нарушении правил вождения на экзамене.

Новый регламент вступит в силу 1 апреля.