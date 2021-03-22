В Мурманской области сошла лавина. Под завалами погиб ребенок

Обновление. После схода лавины под снежными завалами оказался один ребенок, сообщили в МЧС. Девочка-подросток погибла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК. Всего в туристической группе находились 16 человек, включая 14 детей.

В Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

В месте схода лавины, по словам собеседника ТАСС, могла находиться группа из 15 человек. Туристическая группа попала «под обрушение снежного карниза» на необорудованном маршруте, уточняет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Среди туристов могут быть пострадавшие, сказал глава Оленегорска Олег Самарский.

Лавина сошла в районе озера Имандра, пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова информированного источника. Он утверждает, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы.