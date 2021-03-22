Lamborghini объявила об отзыве 15 проданных в России суперкаров Aventador

Официальный представитель Lamborghini объявил об отзыве 15 суперкаров Aventador SVJ Coupe, проданных в России в 2019-2021 годах.

Lamborghini

Отзыв автомобилей вызван тем, что на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe возможно разбалтывание затяжки винтов петли капота. На высокой скорости возможно открытие капота воздушным потоком и даже полный отрыв его от автомобиля.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта. Замена болтов крепления петель капота будет произведена бесплатно для владельца.

Стоимость Aventador SVJ Coupe — около 35 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

За восемь месяцев 2020 года в России, по данным агентства «Автосат» было продано девять Aventador. В 2019 году компания Lamborghini уже отзывала в России Aventador. Тогда отзыву подлежали версии «купе» и «родстер», всего 27 автомобилей.