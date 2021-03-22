Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации. Больше не придется указывать цену в личных сообщениях

Сервис Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping, которая позволяет компаниям продавать товары, отмечая их в постах и сторис. Об этом «Медузе» рассказали в пресс-службе Facebook (владеет Instagram).

Аккаунты, получившие доступ к Instagram Shopping, смогут отмечать в публикациях товары, которые они продают, и указывать информацию о них: цену, размеры и так далее. А заинтересованные пользователи смогут перейти на сайт продавца и совершить покупку, либо добавить товар в закладки.

Пост с товарами и страница одного из этих продуктов в Instagram

Как пояснила директор по продукту Instagram Эшли Юки, сначала доступ к функции случайным образом получит небольшое количество российских бизнес-аккаунтов, а в ближайшие месяцы Shopping станет доступен остальным. Вместе с Shopping российские аккаунты получат доступ к инструменту «Магазины», который позволяет создать витрину товаров и показывать ее в профиле в инстаграме или фейсбуке.

В Instagram отмечают, что более 90% пользователей соцсети подписаны как минимум на один бизнес-аккаунт.

Бизнес-аккаунты могут быть не только у компаний, но и у частных лиц — например, звезд или инфлюенсеров. Им Instagram Shopping также будет доступен.