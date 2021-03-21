В Усть-Куте отменили мероприятие, на котором жители города могли посмотреть на Луну в телескоп. Один из организаторов объяснил это требованием ФСБ

Администрация города Усть-Кут в Иркутской области отозвала разрешение на проведение в городе «Всемирной ночи тротуарной астрономии 2021». Об этом рассказал Алексей Тупицын — директор некоммерческой организации «Центр гражданского содействия», выступившей соорганизатором мероприятия.

По словам Тупицына, 20 марта — за день до мероприятия — ему прислал голосовое сообщение исполняющий обязанности главы администрации Усть-Кута Евгений Кокшаров. В сообщении говорилось, что проводить «Всемирную ночь тротуарной астрономии» не надо.

В телефонном разговоре чиновник пояснил отказ давлением со стороны местного ФСБ и опасением, что на мероприятии будут раздавать «агитационные» материалы, заявил Тупицын. Он добавил, что формальной причиной отказа стала подача заявки на мероприятие менее чем за 10 дней.

По словам Тупицына, после общения с Кокшаровым он позвонил заместителю начальника городского отдела ФСБ Ивану Санину. Тот сказал, что ведомство не имеет отношения к запрету мероприятия.

Основателем современной тротуарной астрономии считается американский астроном-любитель Джон Добсон, который в 1960-х годах стал выносить свой телескоп на улицы и приглашать прохожих посмотреть в него. Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно после весеннего равноденствия.

«Всемирная ночь тротуарной астрономии 2021» должна была пройти вечером 21 марта в 14 населенных пунктах Иркутской области и Забайкальского края, включая Усть-Кут. Мероприятие организовали Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество.