В Усть-Куте отменили мероприятие, на котором жители города могли посмотреть на Луну в телескоп. Один из организаторов объяснил это требованием ФСБ

Администрация города Усть-Кут в Иркутской области отозвала разрешение на проведение в городе «Всемирной ночи тротуарной астрономии 2021». Об этом «Сибирь.Реалии» рассказал Алексей Тупицын — директор некоммерческой организации «Центр гражданского содействия», выступившей соорганизатором мероприятия.
По словам Тупицына, 20 марта — за день до мероприятия — ему прислал голосовое сообщение исполняющий обязанности главы администрации Усть-Кута Евгений Кокшаров. В сообщении говорилось, что проводить «Всемирную ночь тротуарной астрономии» не надо.
В телефонном разговоре чиновник пояснил отказ давлением со стороны местного ФСБ и опасением, что на мероприятии будут раздавать «агитационные» материалы, заявил Тупицын. Он добавил, что формальной причиной отказа стала подача заявки на мероприятие менее чем за 10 дней.
По словам Тупицына, после общения с Кокшаровым он позвонил заместителю начальника городского отдела ФСБ Ивану Санину. Тот сказал, что ведомство не имеет отношения к запрету мероприятия.
В Усть-Куте, где нет общественного телескопа, «Центр Гражданского Содействия» планировал на выделенной площадке установить два собственных телескопа, один из которых был приобретен специально под этот проект.
Основателем современной тротуарной астрономии считается американский астроном-любитель Джон Добсон, который в 1960-х годах стал выносить свой телескоп на улицы и приглашать прохожих посмотреть в него. Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно после весеннего равноденствия.
«Всемирная ночь тротуарной астрономии 2021» должна была пройти вечером 21 марта в 14 населенных пунктах Иркутской области и Забайкальского края, включая Усть-Кут. Мероприятие организовали Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество.