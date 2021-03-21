Руководителя школьного кружка из Якутии обвинили в растлении малолетних. В прошлом фигурант дела выдвигался на пост мэра Якутска

В Якутске арестован руководитель школьного военно-патриотического кружка «Патриот», обвиняемый в растлении детей младше 14 лет. Об этом сообщило управление СК по Якутии.

В правоохранительные органы пожаловалась бабушка 10-летней ученицы школы, посещавшей кружок «Патриот». Она заявила, что руководитель кружка совершил в отношении ее внучки насильственные действия сексуального характера.

Позднее выяснилось, что ранее 13-летняя школьница обвиняла мужчину в развратных действиях. По словам пострадавшей, это произошло в июле 2020 года в автобусе во время поездки в поход.

Обвиняемый находится под стражей. Издание NewsYkt пишет, что его зовут Максим Местников. В конце 1990-х — начале 2000-х годов он был депутатом Ил Тумэна — высшего законодательного органа Якутии. Также Местников неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Якутска, а также подавал заявки на участие в выборах президента Якутии и депутатов Госдумы РФ.

Как пишет издание Sakhaday, в последние годы Местников был известен в Якутии как общественный активист и создатель инициатив для школьников и студентов. Издание обнаружило, что в 2020 году он был уволен из другой школы Якутска после жалоб учениц на нежелательные прикосновения. Местников обжаловал решение об увольнении в суде, но ему было отказано в удовлетворении иска.