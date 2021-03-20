Оперный певец Евгений Нестеренко умер от коронавируса

В Вене умер знаменитый оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Об этом ТАСС сообщила гендиректор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, получившая электронное письмо от семьи артиста.

Александр Саверкин / ТАСС

По ее словам, Нестеренко скончался от последствий COVID-19. Ранее его госпитализировали с тяжелой формой ковида. Певцу было 83 года.

В соответствии с последней волей Нестеренко, его прах будет захоронен в России. Из-за карантинных ограничений в Австрии семья Нестеренко отказалась от «публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время».

Нестеренко родился в Москве в 1938 году. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а затем Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова.

В 1963 году Нестеренко стал солистом Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), а в 1967-м — Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). С 1971 по 2002 год был солистом Большого театра в Москве. Он также выступал на сцене «Метрополитен-Оперы», «Ла Скала», «Ковент-Гардена» и других мировых оперных площадок.

В последние годы Нестеренко проживал в Москве и Вене.