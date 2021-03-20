Оперный певец Евгений Нестеренко умер от коронавируса

В Вене умер знаменитый оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Об этом ТАСС сообщила гендиректор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, получившая электронное письмо от семьи артиста.
По ее словам, Нестеренко скончался от последствий COVID-19. Ранее его госпитализировали с тяжелой формой ковида. Певцу было 83 года.
В соответствии с последней волей Нестеренко, его прах будет захоронен в России. Из-за карантинных ограничений в Австрии семья Нестеренко отказалась от «публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время».
Нестеренко родился в Москве в 1938 году. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а затем Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова.
В 1963 году Нестеренко стал солистом Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), а в 1967-м — Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). С 1971 по 2002 год был солистом Большого театра в Москве. Он также выступал на сцене «Метрополитен-Оперы», «Ла Скала», «Ковент-Гардена» и других мировых оперных площадок.
В последние годы Нестеренко проживал в Москве и Вене.