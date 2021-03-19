В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Обновлено. В Facebook объяснили сбой технической неисправностью и заявили, что она уже устранена.

В работе Facebook произошел сбой. О проблемах с доступом сообщается на сайте downdetector.com, который отслеживает активность интернет-сервисов.

Помимо этого, сбои произошли в работе Instagram и WhatsApp, которые принадлежат Facebook. При попытке зайти в эти приложения с мобильных устройств они пишут о невозможности обновить ленту. Десктопные версии сайтов также работают с перебоями.

Проблемы с доступом фиксируются у пользователей европейской части России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, а также других стран Европы.