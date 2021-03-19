В Химках в жилом доме произошел взрыв. Три человека погибли

Обновление: Минздрав Подмосковья сообщил, что, по предварительным данным, погибли три человека, четверо пострадали. Ранее источник «Интерфакса» говорил, что один из погибших — трехлетний ребенок.

Один человек погиб в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в Химках, сообщает «Интерфакс».

Взрыв произошел утром 19 марта в квартире на восьмом этаже дома на улице Зеленой. Предположительно, там взорвался газ.

В результате взрыва обрушился фасад квартиры по всей площади, а также повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

Как сообщает ТАСС, после взрыва рухнули перекрытия между этажами и загорелись в общей сложности пять квартир.