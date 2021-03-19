Производители медицинских масок попросили прокуратуру проверить госзакупки респираторов. В больницы могла попасть опасная для жизни продукция

В рамках госзакупки средств индивидуальной защиты для российских медицинских учреждений в больницы могли попасть несертифицированные респираторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья. Об этом, пишет РБК, предупреждает Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ), в которую входят более 500 предприятий.

АСИЗ обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

Письма в надзорные ведомства были отправлены после того, как в АСИЗ обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой о независимой экспертизе респираторов, поставленных по госзакупкам. Эксперты обнаружили возможные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты.

В частности, указывают представители ассоциации, больницы закупают такие респираторы по цене от 4 до 9 рублей за единицу товара, в то время как себестоимость их производства начинается от 60 рублей за штуку. «Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству», — считают в АСИЗ. Предположительно, они не прошли необходимую сертификацию и не смогут обеспечить нужную степень защиты.

Весной 2020 года на фоне дефицита средств индивидуальной защиты правила госрегистрации медицинских изделий были упрощены. Теперь производитель в заявке на регистрацию вправе не указывать документы, подтверждающие результаты технических испытаний, качество и безопасность изделия по ГОСТу. Эти документы нужно направить в Росздравнадзор в течение 150 дней после регистрации. Если будут выявлены какие-либо несоответствия, то регистрационное удостоверение могут аннулировать. В АСИЗ предполагают, что недобросовестные производители или поставщики в течение этих 150 дней могут участвовать в торгах.

Представителей компаний, которые упоминаются в обращении ассоциации в связи с низкой ценой за единицу товара, по-разному объяснили свою политику ценообразования, но заверили, что их продукция полностью соответствует требованиям, в том числе ГОСТам.

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