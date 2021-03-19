Илья Яшин потребовал от СК наказать организаторов концерта «Крымская весна» в Лужниках за несоблюдение санитарных норм

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет с требованием установить организаторов митинга-концерта «Крымская весна», прошедшего в Лужниках 18 марта, и привлечь их к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Копию заявления Яшин опубликовал в своих соцсетях.

«Многочисленные фото- и видеорепортажи, опубликованные представителями СМИ, свидетельствуют о тотальном несоблюдении участниками указанного мероприятия ограничительных мер, введенных указом мэра Москвы», — говорится в запросе Яшина.

Аналогичное заявление в МВД направил координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов.

Также вопросы о соблюдении ограничений на концерте в Лужниках задавали пользователи «ВКонтакте» на странице федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Штаб заявил, что о подобных нарушениях можно сообщать в Роскомнадзор.

Обновлено в 12:50. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зал в Лужниках был заполнен на 50% от его вместимости. «Многие люди просто стояли, но это было 50%», — заверил Песков.

На концерте «Крымская весна» в Лужниках, посвященном седьмой годовщине присоединения Крыма к России, выступал Владимир Путин, а также «Хор Турецкого», группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

По итогам протестных акций в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года СК возбудил так называемое «санитарное дело». По версии обвинения, оппозиция, призывая выйти на акции, провоцировала людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях антикоронавирусных ограничений.

В этом уголовном деле десять фигурантов: это продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, активист Николай Ляскин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн. Все они находятся под домашним арестом.