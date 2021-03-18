Мировой судья в Петербурге прекратил уголовное дело о вандализме, которое возбудили в отношении Александра Крылова из-за надписи, направленной против президента РФ Владимира Путина, которую он оставил на будке регулировщика ГИБДД. Об этом, как сообщает «Апология протеста», рассказал адвокат Александр Передрук.

В материалах дела утверждалось, что ночью 28 октября 2020 года Крылов написал на будке ГИБДД на Каменноостровском проспекте фразу . Будка находилась на балансе «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

По словам адвоката Передрука, Крылов примирился с потерпевшей стороной и загладил причиненный ущерб, который оценили в 917 рублей 21 копейку. Защита Крылова и представитель потерпевшего попросили суд прекратить уголовное дело. В итоге судья освободил Крылова от уголовной ответственности.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказывали, что после начала расследования Крылов «скрывался, на звонки дознавателя не отвечал, по направленным повесткам не являлся». В итоге его задержали 31 января 2021 года на акции протеста в поддержку Алексея Навального, после чего арестовали на 13 суток.