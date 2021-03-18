В Мексике изъяли партию вакцины «Спутник V». В России назвали ее подделкой

Правоохранительные органы Мексики изъяли партию контрабандной вакцины «Спутник V». Вакцину, говорится в сообщении на сайте правительства Мексики, обнаружили на борту частного самолета в международном аэропорту Кампече.

Самолет должен был отправиться в Гондурас. Флаконы с 5775 дозами вакцины были уложены в термоконтейнеры со льдом, чтобы обеспечить необходимый для хранения препарата температурный режим.

В настоящий момент, говорится в сообщении правительства Мексики, устанавливается происхождение партии вакцины, которую пытались вывезти в Гондурас.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий производство «Спутника V», в свою очередь утверждает, что задержанная в Мексике вакцина — подделка. Попытка поставки поддельной партии вакцины, цитирует РИА Новости заявление РФПИ, является «примером возможных провокаций против российского препарата».

Мексика в начале 2021 гола одобрила применение российской вакцины «Спутник V». Первую партию препарата, как сообщалось, доставили в Мексику 23 февраля.

Применение «Спутника V» одобрили, по данным РФПИ, более чем в 50 странах мира.

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