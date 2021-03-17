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Исследование показало наличие антител к коронавирусу у половины жителей Санкт-Петербурга
Источник: РБК

Более чем у половины жителей Санкт-Петербурга есть антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводил Европейский университет совместно с несколькими клиниками и лабораториями. 

Антитела были обнаружены у 53,4% человек из репрезентативной выборки в ходе анализов, взятых в начале февраля. В ноябре, во время предыдущей фазы исследований, этот показатель составлял лишь 24%.

С учетом поправок на чувствительность тестов, авторы исследования сделали вывод, что антитела есть примерно у 2,5 миллиона жителей Санкт-Петербурга.

Соавтор исследования Антон Барчук уверен, что Петербург, а значит и другие крупные города России, подходит к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета. «Снижение числа заболевших и госпитализаций по сравнению с зимними месяцами на фоне сохранения лишь некоторых обязательных и добровольных ограничений это также подтверждает», — говорит он.

РБК

Официально в Санкт-Петербурге подтверждены 382 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Умерли от последствий болезни 11 743 человека. 

В Москве мэр Сергей Собянин еще в конце января утверждал, что больше половины жителей города переболели ковидом. Он ссылался на некие закрытые исследования мэрии. До этого Собянин неоднократно приводил противоречащие друг другу оценки числа заболевших и получивших иммунитет жителей города.

По оценкам ученых, для достижения коллективного иммунитета от появившегося в 2019 году штамма коронавируса необходимо, чтобы им переболели 60% популяции. Однако для новых мутаций, в частности, «британского» и «южноафриканского» штаммов, которые намного более заразны, чем первоначальный, этот показатель может быть значительно выше. 

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