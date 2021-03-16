В Крыму отменили запрет на массовые мероприятия из-за годовщины присоединения к России

Власти Крыма решили временно отменить действующий в регионе из-за коронавируса запрет на массовые собрания в связи с празднованием годовщины вхождения региона в состав России.

Соответствующие поправки в указ о режиме повышенной готовности, действующий в Крыму, внес глава региона Сергей Аксенов.

В числе разрешенных оказались, в частности, мероприятия, организованные мотоклубом «Ночные волки», а также смотр юнармейских отрядов и кадетских классов. Помимо этого, собственные мероприятия могут организовывать органам местного самоуправления.

До этого в Крыму были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия за исключением соревнований профессиональных спортсменов и некоторых других, с ограниченным числом участников.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором, по официальным данным, эту идею поддержали 96% жителей региона. Референдум проводился в нарушение действовавшей на тот момент в Крыму конституции Украины, и его результаты не признала подавляющая часть мирового сообщества.

С начала пандемии коронавируса в Крыму, по официальным данным, заболели 36 676 человек, 1 001 человек умер. Власти полуострова из-за ковида накладывали намного большие ограничения, нежели в большинстве других регионов РФ — в частности, весной и летом 2020 года всех приезжих из других субъектов федерации отправляли на 14-дневный карантин в обсерваторах.