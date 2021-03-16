Суд в Сочи отменил оправдательный приговор пенсионеру, которого обвиняли в убийстве восьмилетней девочки

Восьмилетняя жительница поселка Звезда Краснодарского края пропала в июне 2016 года. Ее искали более трех лет, однако нашли только после того, как в январе 2020 года на зданиях в одном из населенных пунктов неподалеку появились надписи, указывающие, где спрятано тело.

63-летний Мишин — сосед родителей девочки — был задержан в феврале 2020 года. На допросах он рассказал, что в день убийства девочка неоднократно забегала к нему во двор и отвлекала от работы, после чего он ударил ее молотком и закопал тело в поле в соседнем населенном пункте. Подсказки, по его словам, он оставил, так как его замучала совесть.

Позже Мишин отказался от признательных показаний, заявив, что оговорил себя под пытками. Он стал утверждать, что девочку убил его брат (к тому моменту уже умерший) и что он передал ему записку, где было указано местонахождение тела.

В ноябре 2020 года присяжные оправдали Мишина.