Сотрудника «Центра геодезии» будут судить за разглашение гостайны из-за продажи карт Генштаба 1970-х годов

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в разглашении государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет). Материалы дела проходят под грифом «Совершенно секретно», сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

По сведениям «Медиазоны», Грабовский является сотрудником петербургского филиала Федерального научно-технического центра геодезии и картографии. Он фигурировал в уголовном деле кладоискателя и члена поисковых отрядов из Петербурга Антона Коломицына.

В 2018 году Коломицын купил у Грабовского за девять тысяч рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов масштабом 1:50000. Позже у него провели обыск сотрудники ФСБ и изъяли диск, заявив, что карты являются секретными. Кладоискатель рассказывал, что перед визитом сотрудников спецслужб у него взломали электронную почту. По мнению Коломицына, именно так в ФСБ выяснили, что у него есть секретные материалы.

В январе 2020 года на Коломицына завели уголовное дело о незаконном получении информации, составляющей государственную тайну. После этого он уехал из России в Нидерланды, где попросил политическое убежище.

Коломицын настаивает, что приобретенные им топографические карты не представляют какой-либо секретности. «Это обычные карты местности. Во всем мире это не является чем-то секретным, потому что современные армии не воюют по бумажным и вообще по топографическим картам, а по спутниковым данным, которые во всем их превосходят. Только у нас считают, что иностранные армии могут как-то использовать эти карты, хотя они есть во всем мире, еще советские», — рассказывал он «Медиазоне».

По мнению правозащитной организации «Команда 29», специализирующейся на делах о гостайне и госизмене, Коломицын мог стать жертвой абсурдных обвинений.