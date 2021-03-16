СК Беларуси завершил расследование дела о наркотиках против Тимы Белорусских. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы
Источник: Следственный комитет Республики Беларусь
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении 22-летнего певца Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов). Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Тима Белорусских был задержан ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При себе у него нашли 0,4 грамма гашиша. Также, как сообщает СК, у него изъяли 0,03 грамма амфетамина (ранее об этом было неизвестно).
Действия музыканта квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы. К нему применена мера пресечения в виде залога.