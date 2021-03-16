СК Беларуси завершил расследование дела о наркотиках против Тимы Белорусских. Певцу грозит до пяти лет лишения свободы

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении 22-летнего певца Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов). Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Тима Белорусских был задержан ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При себе у него нашли 0,4 грамма гашиша. Также, как сообщает СК, у него изъяли 0,03 грамма амфетамина (ранее об этом было неизвестно).

Действия музыканта квалифицированы по Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Читайте также

Время пафосного уходит Как Тиме Белорусских всего за год удалось стать одним из самых популярных артистов в СНГ. Репортаж Саши Сулим

Читайте также

Время пафосного уходит Как Тиме Белорусских всего за год удалось стать одним из самых популярных артистов в СНГ. Репортаж Саши Сулим