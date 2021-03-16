МВД предложило ужесточить тюремное наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде

Максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в пьяном виде может увеличиться с двух до трех лет. Это предполагают поправки в Уголовный кодекс, которые разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова, сообщает «Коммерсант».

МВД предложило изменить статью 264.1 УК. Она предусматривает наказание для водителей, которых поймали на вождении в нетрезвом виде и которые до этого либо подвергались административной ответственности за пьяное вождение или отказ от медицинского освидетельствования, либо имели судимость за пьяное ДТП, в котором были серьезно пострадавшие или погибшие.

Среди санкций статьи — 100-300 тысяч рублей штрафа, до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет лишения свободы. МВД предлагает ввести более жесткое наказание для тех, кто ранее уже был судим по этой же статье — штраф до 500 тысяч рублей, до двух лет исправительных работ, до двух лет принудительных работ либо до трех лет лишения свободы.

Необходимость ужесточения наказания МВД объясняет тем, что сейчас статья 264.1 УК не сдерживает пьяных водителей. В 2020 году 20% нарушителей, наказанных по этой статье, ранее уже имели судимость по ней.

Поправки поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, СК и государственно-правовом управлении президента. Также их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Коммерсант».

В предыдущий раз законодательство за вождение в нетрезвом виде ужесточили в 2019 году. Тогда максимальный срок лишения свободы для виновников пьяных ДТП с погибшими был увеличен до 15 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после ужесточения наказания число аварий по вине пьяных водителей стало снижаться. По словам Володина, в 2020 году было 14 481 такое ДТП, в 2019-м — 14 689, в 2018-м — 15 166.