Moderna начала испытания своей вакцины на маленьких детях

Американская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины на детях.

В исследовании примут участие почти семь тысяч здоровых детей в США и Канаде в возрасте от шести месяцев до 12 лет.

Детям будут введены по две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. После этого за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 12 месяцев.

Moderna стала первой компанией, которая испытывает свою вакцину на маленьких детях. Ранее Moderna проводила испытания препарата на подростках 12-17 лет, вакцина Pfizer/BioNTech тестировалась на подростках 12-15 лет. Результаты этих испытаний пока не опубликованы.

Испытания российской вакцины «Спутник V» на детях планируется начать в апреле-мае.