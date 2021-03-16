Администрация Байдена заявила, что Северная Корея игнорирует попытки наладить контакт. КНДР отреагировала угрозами

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, член Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон посоветовала новой администрации Белого дома не пытаться распространять на Корейском полуострове «запах пороха».

«Пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую администрацию США от распространения запаха пороха на нашей земле. Если [американская администрация] хочет спокойно спать в ближайшие четыре года, ей стоит воздержаться от распространения зловония в качестве первого шага», — заявила Ким Е Чжон, слова которой цитирует Reuters.

Таким образом сестра северокорейского лидера отреагировала на очередные военные учения Южной Кореи и США, начавшиеся 8 марта. Ким Е Чжон также пригрозила выходом Пхеньяна из военного соглашения с Сеулом, подписанного в 2018 году, и упразднением Комитета по делам мирного объединения Родины — организации по диалогу с Южной Кореей.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что администрации нового президента США Джо Байдена пока не удается установить контакт с властями Северной Кореи по дипломатическим каналам.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году стал первым американским лидером, который встретился с лидером Северной Кореи. Трамп заявлял о своих дружеских отношениях с Ким Чен Ыном, тот слал ему письма, которые в американской прессе прозвали «любовными».

Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о пересмотре американской политики в отношении Северной Кореи. Представители администрации также неоднократно заявляли, что целью США остается полное ядерное разоружение КНДР.