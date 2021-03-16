19-летний хоккеист молодежного «Динамо» из Санкт-Петербурга умер после того, как во время матча в него попала шайба

Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов умер из-за травмы, полученной во время матча в Ярославле.

12 марта во время встречи с ярославским «Локо» в Файзутдинова — капитана «Динамо» — попала шайба, брошенная игроком «Локо». Удар, как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на родственников хоккеиста, пришелся в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в ярославскую больницу в критическом состоянии.

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ в память о Файзутдинове начнутся с минуты молчания, сообщает РИА Новости в телеграм-канале.

Файзутдинов выступал за «Динамо» (Петербург) с 2016 года и провел за эту команду около 200 матчей.