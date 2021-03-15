Сеть кинотеатров «Каро» предложила свои кинозалы в аренду геймерам

Киносеть «Каро» первой в России предложила геймерам услугу бронирования кинозалов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента «Каро» Ольгу Зинякову.

Такое решение обусловлено в том числе репертуарным дефицитом, с которым кинотеатры столкнулись из-за переноса кинопремьер. Оно было принято на основе опыта кинотеатров Южной Кореи, Великобритании и США, которые первыми начали предлагать геймерам аренду кинозалов с февраля 2021 года.

Стоимость аренды кинозала «Каро» для геймеров зависит от ряда параметров — в частности, от вместимости и местоположения зала. Например, в Калининграде зал на 41 место на два часа можно арендовать за шесть-восемь тысяч рублей. В Москве аренда зала сопоставимой вместимости (44 места) обойдется в 12-15 тысяч рублей.

Через три года «игровая» выручка может достичь 2–3% от кассовых сборов «Каро», считает Зинякова. Она не раскрыла размер выручки и кассовых сборов сети в 2020 году, но сообщила, что 55% выручки приходится на продажу билетов, 35% — на кинобар, 10% — на другие услуги, в том числе размещение рекламы.

Директор по маркетингу и рекламе Елена Григорян и глава исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов считают, что сдача кинозалов в аренду геймерам имеет потенциал — особенно, если в залах будут проводить игровые чемпионаты. Владелец сайтов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев полагает, что спрос на новую услугу вряд ли будет массовым.

Сеть кинотеатров «Каро» работает с 1997 года. По данным исследовательской компании «Невафильм Research», это одна из крупнейших киносетей в России. «Каро» управляет 32 кинотеатрами (250 экранов) в Москве, Подмосковье, Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

Из-за пандемии российские кинотеатры были закрыты с марта по июль 2020 года. В результате кассовые сборы кинопроката по итогам года снизились на 55,8% до 22,8 миллиарда рублей. С февраля 2021 года кинопоказ возобновился во всех регионах, но в большинстве из них кинотеатрам до сих пор нельзя полностью заполнять залы.