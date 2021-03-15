Путин назначил Медведева своим заместителем в совете по науке и образованию

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав совета по науке и образованию. Текст указа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Главой совета является сам Путин. Его заместителем назначен бывший премьер-министр и бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Предыдущий заместитель Путина в совете по науке — Андрей Фурсенко — переведен в должность секретаря совета.

Совет при президенте РФ по науке и образованию — это консультативный орган, основной задачей которого является определение стратегических целей развития научно-технической сферы в стране.