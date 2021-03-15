Объявлены номинанты на «Оскара». Фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» в списке нет

Объявлены номинанты на награды Американской киноакадемии. Список претендентов представили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас.

За главную награду — «Оскар» за лучший фильм — будут бороться: «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Манк», «Отец», «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Иуда и черный мессия».

В категории «Лучшая режиссура» представлены: Дэвид Финчер за «Манк», Ли Айзек Чун за «Минари», Хлоя Чжао за «Землю кочевников», Эмиральд Феннел за «Девушку, подающую надежды» и Томас Винтерберг за «Еще по одной».

«Еще по одной» также претендует на «Оскар» за лучший иностранный художественный фильм. Работы режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», входившей в предварительный список в этой номинации, среди претендентов не оказалось. Также не попал в финальный список номинантов и документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.

На «Оскар» за лучшую женскую роль будут бороться: Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

В списке номинантов на награду за лучшую мужскую роль Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари») и Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза») посмертно.

Среди прочих фильмов, которые претендуют на победу в нескольких номинациях, — комедия «Борат-2», представленная в категориях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая актриса в роли второго плана» (Мария Бакалова). Саша Барон Коэн, сыгравший в «Борате-2» главную роль, выдвинут на «Оскар» за другую свою работу — он претендует на награду за роль второго плана в ленте «Суд над чикагской семеркой».

Церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля. В 2021 году награды Киноакадемии распределят в 93-й раз.