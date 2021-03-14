С начала пандемии в Москве, по официальным данным, зафиксировали более 1 миллиона случаев COVID-19

В Москве с начала пандемии зафиксирован 1 миллион 394 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил городской оперативный штаб 14 марта. За сутки выявлено 1905 случаев COVID-19, на 300 больше, чем днем ранее.

В Москве официально зарегистрировано 12,6 миллиона человек. Исходя из этих данных, подсчитал «Интерфакс», можно говорить, что COVID-19 переболели 8% населения.

Всего в Москве с начала пандемии умерли 15 709 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил городской оперативный штаб, выздоровели 919 278 человек, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции.

В России, по данным федерального оперативного штаба на 14 марта, с начала пандемии зафиксировано 4 390 608 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 083 случая за прошедшие сутки. До этого пять дней подряд, по официальным данным, в сутки было менее 10 тысяч новых случаев COVID-19.