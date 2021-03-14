Reuters: КНДР проигнорировала попытки администрации Байдена установить контакт

Администрации нового президента США Джозефа Байдена пока не удается установить контакт с властями Северной Кореи по дипломатическим каналам.

Как рассказал Reuters высокопоставленный источник в Белом доме, пожелавший остаться неназванным, администрация Байдена с середины февраля пытается наладить связь с властями КНДР, в том числе через миссию ООН в Пхеньяне, однако пока эти попытки успехом не увенчались.

Нежелание властей Северной Кореи идти на контакт, пишет Reuters, вызывает обеспокоенность, в том числе на фоне запланированного на конец марта визита госсекретаря США в Южную Корею и Японию.

По словам собеседника агентства, активные контакты между США и КНДР прервались еще почти год назад — при предыдущем президенте Дональде Трампе. Причину этого источник Reuters не назвал.

Дональд Трамп в 2018 году стал первым президентом США, который встретился с лидером Северной Кореи. До и после встречи, состоявшейся 30 июня, говорилось о новом этапе в отношениях двух стран — смягчении санкций и отказе Северной Кореи от ядерных испытаний. Однако ни того, ни другого не произошло.

Джо Байден в ходе предвыборной кампании говорил, что его встреча с северокорейским лидером будет возможна только в том случае, если КНДР согласится на ядерное разоружение. После вступления Байдена в должность в начале 2021 года его администрация пока не объявила, какой будет политика США в отношении Северной Кореи.