Ресторанные сети предупредили о повышении цен из-за подорожавших продуктов

Российские рестораны и кафе будут вынуждены повысить цены из-за роста стоимости продуктов. О таких планах, в частности, сообщили РБК основатель «Теремка» Михаил Гончаров и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

По словам Гончарова, «Теремок» поднимет цены на 1–2 рубля уже в конце марта. Миронов, в свою очередь, что рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка.

В «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays) подтвердили, что многие продукты, которые используются для приготовления блюд, например, подсолнечное масло, значительно подорожали. Однако, по словам президента компании Маргариты Костеевой, пока цены на готовую продукцию планируется удерживать на «доковидном уровне». Также не планируют повышать цены и в «Макдоналдс», сообщил представитель сети. В другой крупной сети фастфуда — KFC — заявили РБК, что периодически корректируют цены на некоторые позиции в меню, но это связано не только со стоимостью ингредиентов, но и с целым рядом рыночных факторов, в том числе и выводом новых блюд.

Инфляция в РФ в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года, сообщал ранее в феврале Росстат. Продовольственные товары в январе подорожали на 1,01% по сравнению с декабрем. По оценкам Минэкономразвития, снижение потребительских цен в России начнется не ранее II квартала 2021 года.

В декабре 2020 года правительство, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашение о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые резко подорожали. Соглашение, устанавливающее предельные розничные цены на эти продукты, действует до 1 апреля. В начале марта Минсельхоз объявил, что договорился с производителями о сдерживании цен на мясо птицы и яйца.