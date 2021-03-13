В Москве полиция пришла на форум независимых муниципальных депутатов. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Один из полицейских заявил собравшимся, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных оказались политики Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина, координатор «Открытки» Андрей Пивоваров, а также журналист Тимур Олевский, который был модератором форума. По данным «Avtozak Live», полиция собирается составить на них административные протоколы по статье 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией).

Как уточняет «Дождь», мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.