У ракеты «Союз» впервые в истории поменяют окраску. Это будет сделано в память о первой ракете Гагарина

Ракета-носитель «Союз-2», запуск которой состоится 20 марта, впервые в истории будет окрашена в новые цвета. Об этом сообщает Роскосмос.

Традиционная окраска «Союзов» — серо-оранжевая — будет заменена на бело-синее сочетание. Как отметили в госкорпорации, дизайн был вдохновлен находящимся на ВДНХ прототипом ракеты-носителя «Восток», на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Предполагается, что «Союзы» в бело-синих цветах будут летать как минимум до конца 2021 года.

Как отмечает РИА Новости, до этого «Союзы» неоднократно летали с наклейками на корпусе, сделанными в честь каких-либо событий, однако сама окраска корпуса всегда оставалась серо-оранжевой.

12 апреля исполнится 60 лет со дня первого полета Гагарина в космос.

Ракеты семейства «Союз» запускаются с 1966 года.