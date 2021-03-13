На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал 13 марта официально ввели в эксплуатацию глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Об этом сообщает ТАСС.

Телескоп установлен на расстоянии 3,5 километра от берега на глубине 750-1300 метров в южной части Байкала. Его строительство началось в 2015 году и обошлось в 2,5 миллиарда рублей. Он был разработан учеными Института ядерных исследований РАН, Объединенного института ядерных исследований и Иркутского государственного университета. Участие в проекте также принимали ученые из Чехии, Словакии, Польши и Германии.

Телескоп предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса.

Нейтрино очень слабо взаимодействуют с магнитными полями и не поглощаются межзвездной пылью, поэтому они могут долетать до Земли из далеких галактик практически в том виде, в котором образовались — и таким образом, предоставить ученым информацию об объектах, где они появились. Это, в свою очередь, поможет лучше понять механизмы развития Вселенной.

Baikal-GVD, отмечает ТАСС, станет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии. Ожидается, что первые данные с него будут получены уже в этом году.

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