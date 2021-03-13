ГУ МВД по Москве: форум «Муниципальная Россия» проводился с нарушением санитарно-эпидемиологических норм

На форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово были задержаны около 200 человек. Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве заявили, что мероприятие проводилось «с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований», и у большинства собравшихся отсутствовали маски.

Помимо этого, заявили в главке полиции Москвы, среди участников мероприятия были «выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Полицейские, непосредственно задерживавшие людей на форуме, ничего не говорили о нарушении санитарных норм. Они объяснили задержания тем, что мероприятие организовала «нежелательная» организация.

Задержанных на форуме отвезли в несколько разных отделений полиции на востоке Москвы. Через несколько часов их начали отпускать — на большинство составили административные протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации.

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