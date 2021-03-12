Умер один из основателей компании «Бука» Александр Михайлов

Александр Михайлов — один из основателей компании «Бука», занимающейся изданием и распространением видеоигр, — умер в возрасте 49 лет.

Причиной смерти Михайлова, сообщил TJournal продюсер «Буки» Александр Кутехов, стал инсульт.

«Бука» — один из старейших в России издателей и дистрибьюторов компьютерных игр. Компания была основана в 1993 году. С 2008 года «Бука» — дочернее предприятие компании «1С».

«Бука» издавала игры «Аллоды», «Вангеры» и «Дальнобойщики», а также занималась локализацией в России Half-Life 2, Portal, Portal 2, Far Cry и других популярных проектов.